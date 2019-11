Le Beaujolais Nouveau arrive, les producteurs s'inquiètent

Certains producteurs préfèrent alors se tourner vers un marché local. La famille Chasselay a décidé de revenir aux racines de la viticulture. A petite échelle, sans pesticides, et axée sur la production de vin pour les consommateurs locaux. "Aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner votre vie, nous devons cesser de vendre nos vins à bas prix. Nous devons le vendre au juste prix et à un prix qui génère un revenu d'intégration pour le vigneron, mais aussi pour le négociant en vins et le restaurateur. Le juste prix" avoue Claire Chasselay , viticultrice biologique.

En cause également, les nouvelles taxes imposés mi-octobre par Donald Trump sur les produits industriels et agricoles importés de l’Union européenne, dont le vin français. Une taxe à hauteur de 25 % qui pourrait faire baisser le nombre de bouteilles importées. Il y en a environ 2 millions chaque année.

Il y a douze ans, les vignerons français vendaient une bouteille de Beaujolais Nouveau pour 12 habitants au Japon, soit un total de 12 millions de bouteilles par an. Aujourd'hui, le Japon n'en importe plus que la moitié.

Le Japon a réduit ses taxes sur les importations, mais cela ne signifie pas qu'il achète plus de vin. La Chine importe beaucoup de vin du Chili et de l'Australie avec des accords sans taxes entre les gouvernements - c'est une concurrence déloyale. Le commerce mondial du vin est compliqué de nos jours surtout à une époque où la concurrence est féroce.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.