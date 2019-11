Le Beaujolais nouveau et le marché à l'export

Entre la météo et les soubresauts du commerce international, le temps s’est quelque peu couvert pour les viticulteurs mais ils font montre d’une certaine résistance, avec des relations commerciales nouées de longue date avec les importateurs, ils peuvent aussi se reposer sur un marketing efficace : le Beaujolais nouveau reste mondialement connu et apprécié. A Beaujeu, dans le Rhône, Guillaume Petit pour Euronews.

En revanche, le marché américain pourrait bien devenir plus compliqué pour Gilles, qui exporte 8 à 10% de sa production aux Etats-Unis. En cause, les taxes de 25% imposées par Donald Trump sur le vin français. Mais il compte sur le fait que le président américain "reviendra à la raison". En attendant, avec ses intermédiaires, ils ont pu prendre en charge le surplus pour éviter une hausse des prix trop importante.

"Le marché japonais est en légère baisse", explique-t-il. "Mais il y a une bonne valorisation, on va de plus en plus vers des produits haut-de-gamme. C'est un marché très fidèle."

Julien a donc mis les bouchées double pour écouler son stock auprès de sa clientèle locale. "Il a fallu répartir entre nos clients et nous avons valorisé ceux qui étaient les plus fidèles", explique-t-il, même si cela a réduit la possibilité d'en démarcher de nouveaux

