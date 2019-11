Répression des manifestations en Iran, au moins une centaine de morts selon Amnesty

Les Nations Unies ont dénoncé cette répression et s'inquiètent de plus d'un millier d'arrestations :

Selon les rapports crédibles que nous avons reçus, en moins de 3 jours, à compter de vendredi, au moins 106 manifestants ont été tués dans 21 villes. On a reçu des témoignages corroborés par des vidéos qui montrent des snipers tirant sur la foule depuis les toits, et au moins dans un cas, depuis un hélicoptère.

