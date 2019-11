Iran : une répression implacable

Des banques et des stations-service calcinées… En Iran, de nombreuses villes portent les stigmates de la colère populaire. Six jours après le début des troubles provoqués par une augmentation massive du prix de l'essence, 85 % des Iraniens restent privés d'Internet.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.