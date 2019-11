Allemagne : un géant d'acier survole la Moselle

Avec ce pont gigantesque, Francfort conforte ainsi son statut de carrefour européen. La ville plus riche d'Allemagne s'appuie sur le 4eme aéroport du continent et reste la quatrième place financière d'Europe.

“Il est important que notre région soit directement reliée aux grands ports néerlandais, se réjouit Malu Dreyer, Ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat. Construire un pont, ici, dans notre région Rhin-Main nous permettra de rester toujours plus connectés dans le futur et de poursuivre notre développement économique."

