Berlin et Londres veulent resserrer leurs liens en matière de défense

Par Euronews

Les deux pays, membres de l’OTAN, ont signé une déclaration commune à Berlin.

PUBLICITÉ

Pour sa première visite depuis sa nomination il y a quelques semaines, le ministre de la Défense britannique a choisi Berlin.

Une accolade chaleureuse avec son homologue allemand témoigne de la volonté des deux pays de resserrer leurs liens en matière de défense et de sécurité.

Berlin et Londres veulent une coopération plus étroite et pour ce faire, les deux partenaires ont signé une déclaration dans ce sens, présentée comme la première du genre entre alliés de l'OTAN.

"Nous voulons et nous devons collaborer encore plus étroitement. Nous voulons placer nos relations sur de nouvelles bases. C'est pourquoi nous avons signé aujourd'hui une déclaration commune. Nous voulons tout d'abord renforcer notre industrie de la défense. Et coopérer plus étroitement dans le développement, la production et l'acquisition d'armes et de munitions", explique Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense.

Pour Londres, l’objectif est également de se rapprocher de l’Europe après le Brexit.

"Avec Keir Starmer comme Premier ministre et un nouveau mandat, le nouveau gouvernement est déterminé à redéfinir les relations avec l'Europe, pas seulement en signant des documents, mais dans notre façon d'agir et de travailler ensemble, pour faire de la Grande-Bretagne l'alliée de la démocratie", explique John Healey, ministre britannique de la Défense.

Après l’Allemagne, le ministre de la Défense britannique est attendu en Estonie.