L'aide militaire américaine, une nécessité pour l'Ukraine

"Nous avons des dispositifs de vision nocturne américains. Ce dispositif m'a sauvé la vie en 2017" raconte Rostyslav Pokotylo, soldat ukrainien. "Je me suis retrouvé dans une zone de combat en tant que membre d'un groupe de renseignement. Et si je n'avais pas eu cet équipement, qui sait ce qui me serait arrivé."

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.