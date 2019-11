Procédure de destitution contre Trump : l'interprétation du "quid pro quo" ou donnant-donnant

De même qu'il n'a cessé de répéter qu'il n'y avait pas eu de "collusion" dans l'affaire russe, "il reprend certains termes comme des leitmotivs, contribuant à consolider leur popularité et leur usage", souligne le linguiste et éditorialiste Ben Zimmer.

Ces trois mots renvoient à une question-clé de ce scandale: Donald Trump a-t-il conditionné le déblocage de 391 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et/ou une invitation à la Maison Blanche au lancement par Kiev d'une enquête pour corruption visant le démocrate Joe Biden - son possible rival pour la présidentielle 2020 - et son fils Hunter?

"Y'a-t-il eu donnant-donnant ? Comme je l'ai dit précédemment, concernant la requête de la maison blanche exprimée lors du coup de téléphone et la rencontre entre Zelinsky et Trump, la réponse est oui. (...) Tout le monde était au courant, ce n'était pas un secret. Tout le monde a été informé via email le 19 juillet avant l'appel présidentiel au président ukrainien."

Pourtant beaucoup considèrent le témoignage de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, comme le plus significatif des quatre jours d'audiences publiques. Il a non seulement déclaré qu'il avait suivi les ordres du président Donald Trump en faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur son rival démocrate Joe Biden, mais il a également impliqué d'autres haut responsables :

Selon Donald Trump et la Maison blanche, Sondland a été fantastique, il a complètement blanchi le président et cette chasse aux sorcières devrait prendre fin :

