L'Australie impuissante face aux incendies

Le bilan humain à ce stade est de six morts. Plus d'un million d'hectare de végétation est également parti en fumée.

"Mon nez est irrité, ma gorge également. Ce matin, en me réveillant, j'ai décidé de porter un masque pour me protéger."

