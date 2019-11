Promenade au-dessus des nuages gabonais

C'est ça aussi qui me plaît énormément dans mes projets c'est ce moment où on se dit "bon y a un risque, y a un jeu, c'est du jeu, c'est du risque" et en même temps c'est un jeu, un vrai jeu c'est à dire qu'on peut y perdre quelque chose, on peut y perdre énormément, on peut y perdre la vie. C'est ça aussi qui m'intéresse : trouver ce juste passage, cette juste frontière où on est à cette limite où les choses sont viables et en même temps il suffirait d'un rien pour que tout ça disparaisse.