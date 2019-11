Rapatriement de jihadistes : la justice donne raison à l'Etat néerlandais

Cette question des rapatriements embarrasse de nombreux pays qui souhaitent que les jihadistes soient jugés en Syrie ou en Irak. La Turquie a commencé en novembre à renvoyer dans leur pays des jihadistes étrangers et a critiqué les pays occidentaux pour leur refus de rapatrier leurs citoyens partis rejoindre l'EI en Syrie et en Irak.

"C'est très décevant, réagit André Seebregts, l'avocat de ces femmes, étant donné que ces enfants sont très jeunes, moins de six ans, vivants dans une situation si difficile. On ne peut leur reprocher quoi que ce soit".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.