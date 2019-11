"Les Roumains en ont marre du mépris et de l'arrogance dont fait preuve le président, du fait qu'ils soient regardés de haut par un homme qui ne connaît pas le pays et ses problèmes", avait-elle affirmé.

Le parti social-démocrate (PSD), dirigé par Mme Dancila, "qui a dominé la scène politique ces 30 dernières années, a tenté de contrôler la justice et de subjuguer toutes les institutions", a-t-il lancé, en référence à une refonte controversée du système judiciaire menée par cette formation et vivement dénoncée par Bruxelles .

Le président sortant roumain, le libéral Klaus Iohannis, favori pour remporter un second mandat dimanche, et sa rivale de gauche, l'ex-Première ministre Viorica Dancila, ont adressé vendredi leurs derniers messages, à l'issue d'une campagne terne où ils se sont disputés à distance.

