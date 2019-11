Mike Pence rencontre les dirigeants Kurdes en Irak

Il y a près d'un an déjà, le président Donald Trump lui-même avait fêté Noël sur la base d'Aïn al-Assad, et n'avait rencontré aucun officiel ni fait le déplacement jusqu'à Bagdad à 200 kilomètres de là. Ce qui avait suscité une énième campagne des partisans de l'Iran au Parlement pour bouter hors d'Irak les 5200 soldats américains postés dans le pays.

