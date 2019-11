Scènes de guérilla urbaine à Bagdad

Des scènes de guérilla urbaine et des pans entiers du centre de Bagdad transformés en champ de bataille… Ce samedi encore, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait des victimes : un mort au moins et des dizaines de blessés. En réplique aux jets de pierre et de cocktails Molotov ; des grenades lacrymogènes très puissantes, de type militaire.

Le sud de l'Irak est aussi en proie aux violences. Depuis l'amorce du mouvement début octobre, au moins 330 personnes ont été tuées et les promesses de réforme électorale sont loin de répondre à la fureur de la rue.

Le port stratégique d'Umm Qasr, au sud du pays, a, lui, retrouvé un semblant de normalité. Il a repris son activité après plusieurs jours de blocage. C'est là qu'arrivent en grande majorité les produits alimentaires importés dont dépend le pays et de là que part une bonne partie du brut exporté par l'Irak.