A Hiroshima, le pape dénonce le nucléaire militaire et le concept de dissuasion

Plus tôt à Nagazaki, François avait aussi dénoncé le "concept incohérent et anachronique de dissuasion nucléaire" , une première dans la doctrine catholique.

"Ici, nous levons nos yeux vers cet endroit qui est un carrefour de vie et de mort, de défaite et de renaissance, de souffrance et de compassion", a déclaré le pape.

