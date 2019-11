Arrivée d'uranium appauvri en Russie, Greenpeace gronde

Selon l'agence de presse russe RBK , cet uranium a pour but d'être exporté à l'étranger après traitement. Rosatom , l'agence nucléaire d'Etat, qualifie cette matière de recyclable. Ils ont d'ores et déjà passé des contrats pour la livraison d’environ 12 000 tonnes d'uranium appauvri d'ici à 2022.

