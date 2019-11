Hong Kong : un scrutin local à l'enjeu amplifié

Jamais les Hongkongais n'avaient été aussi nombreux à se mobiliser pour élire les représentants des districts. Une élection locale à l'enjeu traditionnellement faible. Mais après cinq mois de contestation, les pro-démocratie en ont fait un référendum pour ou contre le pouvoir aligné sur Pékin. Résultat : une participation record.

Joshua Wong est l'une des figures du mouvement de contestation. « La participation à cette élection sera le reflet de notre cause pour la liberté et la démocratie, a déclaré le jeune homme avant d'aller voter. Il est temps de mettre fin à la crise humanitaire à Hong Kong, aux arrestations massives. Plus de 5 000 personnes ont été arrêtées et plus de 10 000 grenades lacrymogènes lancées. Ce type de répression ne fait que renforcer notre détermination à poursuivre la lutte. »

Plus de 1 100 candidats briguent les 452 sièges mis en jeu dans les conseils de districts. Si ces conseils s'occupent essentiellement de questions liées à vie quotidienne, six de leurs membres peuvent accéder au Parlement et 117 siègent également au collège électoral qui désigne le chef de l'exécutif hongkongais.