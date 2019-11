Daech attaqué sur la toile

L'opération a conduit à l'identification et à la suppression de "26.000 éléments liés à du contenu soutenant l'Etat islamique. Parmi ces contenus figuraient notamment "des vidéos de propagande et des comptes de réseaux sociaux glorifiant ou soutenant le terrorisme et l'extrémisme violent".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.