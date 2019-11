euroviews : le zapping des rédactions d'euronews

Chaque jour, Euronews Soir vous propose un tour d'horizon de l'actualité vue par les différentes rédactions linguistiques d'euronews. En partie, en version originale.

Notre rédaction espagnole revient sur une affaire qui secoue l’Argentine, le pays du pape François. Deux prêtres ont été condamnés à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds et muets dans un institut spécialisé dans l'ouest du pays. 43 dossiers ont été examinés et 13 victimes entendues, dont certaines ont été violées entre l'âge de 4 ans et celui de 17 ans.

Les journalistes russes d’euronews ont suivi les manifestations contre le parti au pouvoir en Géorgie. La police a dû disperser les contestataires avec des canons à eau. Ils étaient près de 20.000 lundi soir devant le Parlement dans le centre de Tbilissi, la capitale, pour réclamer la démission du gouvernement et des élections législatives anticipées. 28 manifestants ont été arrêtés et plusieurs autres blessés.

Nos confrères grecs reviennent sur la forte tempête et les pluies torrentielles qui ont provoqué inondation et glissements de terrain ces derniers jours. Deux hommes sont morts après le naufrage de leur voilier. L'autoroute reliant Athènes au Péloponnèse a été fermée le temps de nettoyer la boue, les pierres et les branches d'arbres emportées par la tempête. Certaines liaisons maritimes vers les Cyclades ont été annulées en raison des vents forts.