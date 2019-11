Les agriculteurs allemands protestent et bloquent la capitale

Des milliers d'agriculteurs allemands ont afflué, mardi, vers la capitale, Berlin, bloquant la circulation en signe de protestation contre la politique agricole du gouvernement. Au total, environ 5 000 tracteurs et 10 000 agriculteurs se sont retrouvés.

Ils prétendent que les nouvelles limites environnementales prévues sont trop restrictives et que le gouvernement empêche l'agriculture nationale de concurrencer les importations. En cause, entre autres, la limitation de l'utilisation de pesticides et d'herbicides pour protéger les insectes et les eaux souterraines.