Plusieurs dizaines de morts après des pluies diluviennes à Kinshasa

Troisième ville la plus peuplée d'Afrique, Kinshasa compte quelque 10 millions d'habitants, qui vivent le plus souvent dans des habitations précaires, la capitale ayant vu sa population croître constamment en moins de 20 ans.

Un quinzaine de personnes sont ainsi mortes dans celui de Lemba, le plus affecté par ces fortes pluies, selon un bilan provisoire. Lemba a subi une série "d'érosions et d'éboulements" de terrains "qui ont englouti" les maisons, a rapporté la radio Top Congo.

"Les dégâts matériels et humains sont vraiment énormes", et le bilan est encore "provisoire", a déclaré à l'AFP le vice-gouverneur de la ville Néron Mbungu. "80% des dégâts sont causés par des constructions anarchiques", a-t-il ajouté.

