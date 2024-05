Inondations au Brésil : au moins 66 morts et 101 disparus

Tous droits réservés Carlos Macedo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Carlos Macedo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le bilan s’alourdit au Brésil. Des inondations ont dévasté une partie du sud du pays depuis plusieurs jours, faisant au moins 66 morts et 101 disparus. - Tous droits réservés Carlos Macedo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le bilan s’alourdit au Brésil. Des inondations ont dévasté une partie du sud du pays depuis plusieurs jours, faisant au moins 66 morts et 101 disparus. - Tous droits réservés Carlos Macedo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Par Euronews avec agences

En plus des quelque 80 000 personnes évacuées de leur domicile, plus d'un million de foyers sont privés d'eau et l'ampleur des destructions est pour l'heure incalculable, selon la Défense civile brésilienne.