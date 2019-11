Les agriculteurs en détresse bloquent Paris

Les manifestants veulent donc mettre la pression sur la grande distribution et ses fournisseurs, alors que commencent les négociations commerciales annuelles qui fixent les prix pour un an.

Avec cette mobilisation, qui a également touché les régions de Lyon, du Mans et de Toulouse, les agriculteurs entendent exprimer leur désarroi face aux difficultés économiques qui s'accumulent et à la défiance d'une partie des citoyens.

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 1000 tracteurs étaient à Paris. Ils sont venus de six régions entourant la capitale. Ils devaient se rassembler dans la matinée sur l'avenue Foch, quartier cossu dans l'ouest de la capitale, où les forces de l'ordre les attendaient, mais ont choisi de mener des opérations escargot sur le périphérique.

