"L'objectif de 55% demandé par le Parlement européen et un certain nombre de gouvernements ne correspond pas encore à l'objectif de deux degrés. Pour Greenpeace et les autres groupes de défense de l'environnement, cet objectif doit être porté à 65%", rétorque Sebastian Mang, conseiller en politique climatique pour Greenpeace EU.

La motion a été adoptée par 429 députés européens pour et 225 contre. Elle a été très discutée et a provoqué de vives tensions entre les groupes politiques.

