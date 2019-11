Le London Bridge, qui enjambe la Tamise dans le coeur de la capitale britannique, est le théâtre d'un incident encore confus. Des voitures de police et des agents armés sont présents en nombre sur le pont qui a été fermé par les forces de l'ordre. Des coups de feu ont été entendus, selon plusieurs médias britanniques, et un homme aurait été tué par les policiers. Des ambulances ont été envoyées sur place.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.