La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a connu une semaine semée d'embûches. Elle a finalement franchi la ligne d'arrivée avec le soutien d'une bonne majorité des députés européens.

"Quand on voit Venise sous eaux, les forêts du Portugal en feu, les récoltes de la Lituanie réduites de moitié à cause de la sécheresse,… ces catastrophes naturelles se produisaient déjà avant, mais jamais avec cette fréquence et cette intensité. Nous n'avons plus de temps à perdre pour combattre le changement climatique."

Son programme pour les cinq prochaines années vise à rendre l'UE neutre en carbone d'ici 2050, à mettre en place une politique de migration à la fois humaine et efficace et à promouvoir le mode de vie européen.