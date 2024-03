"State of the Union" : défense de la démocratie et aide à Gaza

Liberté de la presse et intelligence artificielle, ces deux questions ont animé le session plénière du Parlement européen. L'UE a aussi ouvert un corridor humanitaire maritime avec la bande de Gaza.

PUBLICITÉ

En une seule session plénière cette semaine, le Parlement européen a légiféré dans deux domaines liés à la défense de la démocratie et des droits fondamentaux, en adoptant la loi sur la liberté de la presse et la loi sur l'intelligence artificielle.

Dans le cas de l'IA, la Commission européenne estime que l'UE montre l'exemple au reste du monde.

"Nos start-up européennes seront les meilleurs ambassadeurs de notre approche de l'IA. Une IA fiable, accessible, respectant les règles de confiance pour tous nos citoyens et nos entreprises, mais aussi pour que le monde puisse voir ce que nous faisons", insiste Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

Le Parlement européen a aussi porté un coup à la Commission européenne en décidant de porter plainte contre l'organe exécutif de l'UE. En cause, la décision en décembre dernier de débloquer une tranche des fonds de cohésion pour la Hongrie.

L'UE a aussi ouvert un corridor maritime d'aide humanitaire entre Chypre et Gaza, avec le soutien des États-Unis et d'autres pays.

Joost Hiltermann, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à l'International Crisis Group, souligne que cette initiative a un "impact est très, très faible, parce que nous parlons de volumes très faibles par rapport à ce que les camions peuvent transporter par les différents accès routiers à Gaza. C'est l'un des deux problèmes. L'autre est que l'aide peut atteindre la côte, mais qu'il n'y a pas de réseau de distribution, en particulier dans le nord de la bande de Gaza. La distribution est chaotique et désorganisée et n'atteint pas vraiment les personnes qu'elle devrait atteindre".

(Voir l'interview complète en vidéo)