Aux Pays-Bas, un suspect arrêté dans l'attaque au couteau

En ce jour de Black Friday, les rues commerçantes et les magasins étaient bondés, et c'est dans un grand magasin du centre-ville, que l'agression a eu lieu. Les trois personnes blessées ont toutes pu sortir de l'hôpital pour rentrer chez elles.

