Pérou : la cheffe de l'opposition libérée après treize mois de détention

Le parti de Keiko Fujimori était redevenu la première force politique du pays à la faveur des élections de 2016. Mais il n'a cessé depuis de perdre du terrain, déjà marqué par les deux défaites successives de Mme Fujimori au second tour des élections présidentielles de 2011 et 2016.

"J'ai vécu l'événement le plus douloureux de ma vie", a déclaré Mme Fujimori en quittant sa prison à Lima, accueillie par son mari et par un groupe de sympathisants.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.