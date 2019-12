London Bridge : un quartier en convalescence

"Il faut vraiment aider le processus de guérison, mais quand une plaie a été rouverte, c'est très pénible" explique Andrew Dunn, révérend de la cathédrale de Southwark. "Nous pouvons recevoir les gens, pour leur parler et prier avec eux [...] Je suis aussi très soucieux des familles des huit personnes qui sont décédées il y a deux ans et demi. Vous imaginez ce qu’elles doivent endurer".

Depuis vendredi, le quartier est bouclé et le London Bridge devrait rester fermé tant que les investigations continuent. Les patrouilles de polices vont augmenter autour du cordon de sécurité et dans l'ensemble de la capitale britannique.

