euroviews : le zapping des rédactions d'euronews

Nos confrères allemands évoquent ce très mauvais scénario pour Angela Merkel. La nouvelle direction du SPD, son partenaire au sein de la Grande Coalition, veut un virage à gauche. Norbert Walter-Borians etSaskia Esken ont été élus samedi par les militants sociaux-démocrates. Ils pourraient bien pousser le parti vers un divorce avec la CDU-CSU, ce qui mettrait la chancelière allemande en grande difficulté politique.

Notre rédaction espagnole s’intéresse quant à elle à la migration des papillons monarques du nord du Canada et des Etats-Unis jusqu’au Mexique. 4000 km à parcourir pour ces insectes pollinisateurs menacés par les pesticides et le changement climatique. La population des papillons monarques a sévèrement chuté ces dernières années.

Sur un sujet plus léger, notre rédaction russe évoque une œuvre d’art pour le moins particulière. Un trône de verre renfermant 1 million de dollars en petite coupures. Une œuvre crée par un artiste pop russe et un entrepreneur. Leur objectif : ressentir l’énergie de l’argent et inciter le public à gagner plus.