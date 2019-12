Pour Dacian Ciolos, président du groupe centriste-libéral Renew Europe, il est temps d'organiser une conférence sur l'avenir de l'Union européenne. "Nous avons besoin d'un vrai débat parce que nous avons signé le traité de Lisbonne. Nous avons choisi l’ élargissement de l'Union européenne qui d'un point de vue politique et géostratégique était une très bonne décision de l´'UE, et il y a plusieurs arguments pour cela, mais nous avons besoin aussi d'´une vraie intégration".

"Nous avons eu au Conseil, avec le soutien du Parlement européen, la capacité de gérer les crises, et nous en avons eues beaucoup : le Brexit, la crise financière, etc. Mais nous n'avons pas encore de ligne stratégique géopolitique. Elle devait venir de la Commission, mais elle n’est pas venue ", déclare Andrew Duff, président du groupe Spinelli.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.