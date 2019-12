Nouvelles manifestations des "Sardines" en Italie ce dimanche

Plus de No Comment

Les "sardines" ne sont pas un parti politique et disent n'avoir aucune intention de le devenir. Elles affirment vouloir remuer les Italiens et contester le message agressivement anti-migrants de la Ligue.

Des milliers d'Italiens ont été attirés par le mouvement et se sont rassemblés à travers l'Italie, après qu' une première manifestation avait rassemblé plus de 10 000 personnes à Bologne au début du mois de novembre .

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.