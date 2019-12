Un hommage national aux Invalides pour les treize soldats français morts au Mali

Florence Parly, la ministre de la Défense, s'est rendue au Mali pour assurer les troupes du soutien de l'Etat. Selon elle et Emmanuel Macron, toutes les options sont désormais sur la table pour redonner son efficacité à l'opération Barkhane, qui vise à éradiquer le terrorisme dans une région désertique, entre Sahel et Sahara, grande comme l'Europe.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.