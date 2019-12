L'article 6 de l'Accord de Paris, au cœur de la COP 25

"Les négociateurs s'efforcent de combler toutes les lacunes pour s'assurer qu'ils ont un accord solide et c'est ce que nous voulons, nous voulons un accord solide et un règlement qui fonctionne", essaye de rassurer Stephen Cornelius, conseiller principal sur le changement climatique au WWF. "Nous espérons que tout sera terminé, ici à Madrid", ajoute-t-il.

"Tous les pays ici cherchent à obtenir le meilleur résultat possible, selon leurs propres intérêts, estime Wael Aboulmagd, le représentant égyptien à la COP 25. Toutefois, l'Égypte et de nombreux pays comme le nôtre croient à l'écoute mutuelle et à la recherche d'un compromis, pour que chacun aient le sentiment de gagner. Il ne devrait d'ailleurs pas y avoir de perdants, tout le monde doit sortir d'ici satisfait, car sans l'adhésion de tous, nous n'irons pas très loin dans l'atteinte de nos objectifs de lutte contre le changement climatique."

