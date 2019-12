Les membres de l'Otan signent une déclaration commune malgré les tensions

Mais le président Erdogan ne s'est finalement pas opposé à l'adoption de la déclaration de l'Otan, car le texte condamne le terrorisme "sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" et le considère comme "une menace persistante pour nous tous", a expliqué M. Stoltenberg.

La tension est montée entre Ankara et Paris et a tourné à l'incident diplomatique la semaine dernière lorsque Recep Tayyip Erdogan a jugé Emmanuel Macron en "mort cérébrale".

L'entente de façade a failli être remise en cause par la Turquie, qui bloquait l'adoption des nouveaux plans de défense pour les Etats Baltes et la Pologne et menaçait de ne pas donner son accord à la déclaration commune après les protestations contre son intervention militaire dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes considérées comme terroristes.

L'Organisation née en 1949 se trouve confrontée à des défis considérables 30 ans après la chute du mur de Berlin. Dans sa déclaration finale adoptée mercredi, elle reconnaît pour la première fois l'influence croissante et les politiques internationales de la Chine comme "des opportunités et des défis".

