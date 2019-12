Six personnes, dont deux enfants, sont morts quand une conduite de gaz a explosé sous une maison à Szczyrk . S'en est suivi un important incendie. Une centaine de pompiers ont été mobilisés, ils ont fouillé les décombres toute la nuit et encore ce matin.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.