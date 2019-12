Euronews Soir : l'actualité du vendredi 6 décembre 2019

Et puis des robes de la princesse Diana vont être mises aux enchères à Londres . Elles sont actuellement exposées dans la capitale britannique. Plus de 20 ans après sa mort, Lady Di suscite toujours autant l'admiration.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.