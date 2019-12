Greta va prendre la tête de la grande marche du réveil climatique à Madrid

"Nous ne pensons pas que des pollueurs comme Shell, BP et Chevron devraient être présents à la COP pour influencer les négociations sur le climat ici. Donc, nous nous sommes levés et nous nous sommes couverts les oreilles et nous sommes sortis de la salle pour dire que Shell ne devrait pas être à la COP, Chevron ne devrait pas être à la COP, BP ne devrait pas être à la COP . Ils détruisent notre climat , si nous avons ces pollueurs ici, nous ne resterons pas en dessous de 1,5 degré" , a déclaré Laurie Van Der Burg, une manifestante des Pays-Bas.

A Madrid, déjà hier, une vingtaine de manifestants écologistes ont montré leur présence. lls se sont levés et ont couvert leurs oreilles au milieu d'un événement organisé par l'International Emissions Trading Association (IETA) auquel participaient des représentants de compagnies pétrolières, dont Shell, BP et Chevron.

