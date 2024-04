Géorgie : 20 000 personnes contre la "loi russe"

Par Euronews avec AP

20 000 personnes manifestent à Tbilissi contre la "loi russe", l'UE et Washington expriment leur inquiétude.

20 000 personnes manifestent à Tbilissi devant le Parlement géorgien pour protester contre l'adoption en première lecture de la loi sur "l'influence étrangère".

Le texte impose aux organisations financées à plus de 20 % par des fonds étranger de se déclarer comme agissant dans l'intérêt de puissances étrangères.

L'Union européenne et les Etats-Unis expriment leur inquiétude.

Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'Etat : "Nous pensons que la société civile, le journalisme et les organisations de médias sont les pierres angulaires de toute société démocratique. Et nous demandons instamment au gouvernement géorgien à tenir compte des avertissements selon lesquels ce projet de loi n'est pas conforme aux normes et aux valeurs de l'Union européenne, et qu'il aurait certainement un impact négatif sur les progrès de la Géorgie sur la voie de l'UE.

Le projet de loi suscite la polémique dans la classe politique.

Le texte est calqué sur la législation russe qui permet au Kremlin de persécuter les voix dissidentes.

En marge des débats de mercredi, certains députés géorgiens en sont venus aux mains.