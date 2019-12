Donald Trump satisfait de l'échange des otages avec l'Iran

La satisfaction de Donald Trump dans l'affaire des otages. Un chercheur sino-américain, et un Iranien, ont été échangés par leurs pays respectifs.

Xiyue Wang purgeait une peine de dix ans de prison pour espionnage en Iran. Doctorant en histoire, il menait des recherches sur une dynastie en Iran, où il avait été emprisonné en août 2016. Il se repose en Allemagne avant de rejoindre les siens.

"Nous sommes très heureux d'avoir récupéré notre otage, a déclaré Donald Trump_. Toute la communauté de l'Université de Princetown est très heureuse. Il s'agissait d'un échange d'otages "one to one ", et c'est bien de montrer que nous pouvons faire quelque chose ensemble avec l'Iran. "_

L'otage iranien est rentré à Téhéran. Massoud Soleimani, professeur d'université spécialiste des cellules souches, s'était rendu aux Etats-Unis en octobre 2018 pour des travaux de recherche. Il avait été arrêté et emprisonné à son arrivée.