Echange de prisonniers entre l'Iran et les Etats-unis

Massoud Soleimani, professeur à l'université Tarbiat Moddares de Téhéran et spécialiste des cellules souches, s'était rendu aux Etats-Unis le 22 octobre 2018 pour des travaux de recherches, et y était détenu sans procès, selon Irna, l'agence de presse iranienne.

Un Iranien détenu aux Etats-Unis, Massoud Soleimani , et un Américain emprisonné en Iran, Xiyue Wang , ont été libérés, ont indiqué samedi le ministre iranien des Affaires étrangères et le président Donald Trump, dans un apparent échange de prisonniers entre les deux pays ennemis.

