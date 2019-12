Crise en Ukraine : rencontre entre Zelensky et Poutine

Mais le point le plus important de cette rencontre devrait être le sujet des élections dans le Donbass. Kiev et Moscou doivent tomber d'accord sur les règles du scrutin. Un scrutin qui pourrait, selon les Ukrainiens, être entaché d'irrégularités.

"C'est une réunion importante parce que c'est la première en trois ans et c'est le premier face à face entre Zelensky et Poutine. Mais nous ne pouvons pas être trop optimistes. Je pense qu'il est clair que la plupart des gens pensent qu'il n'y aura pas de grande percée lors de cette réunion", explique Amanda Paul du European Policy Center.

La guerre dans l'Est de l’Ukraine peut-elle trouver une solution pacifique ? Un premier pas symbolique va en tout cas être franchi ce lundi. Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine vont se rencontrer pour la première fois à Paris. Il y a toutefois peu de chances que ce rendez vous fasse la différence, explique cette politologue.

