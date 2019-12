Zelensky-Poutine, dialogue russo-ukrainien à Paris après trois ans de gel des négociations

Pour Emmanuel Macron, la rencontre sera aussi l’occasion d’évaluer les chances de relancer des relations russo-européennes, quasi-paralysées depuis l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Autre sujet qui pourrait être abordé lors de ce sommet, la question du transit du gaz russe via l’Ukraine vers l’Europe, afin d’éviter une coupure des approvisionnements au Nouvel An.

Vladimir Poutine s’est montré réservé sur ses intentions et ses attentes concernant ce sommet au format dit "Normandie". De son côté, le président ukrainien a fait la promesse de ne pas «capituler» face à Moscou. Il va devoir négocier habilement une solution pacifique aux séparatismes en territoire ukrainien des deux républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Volodymyr Zelensky a dit vouloir se focaliser sur trois points, : un nouvel échange de prisonniers, la mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable, et le démantèlement de tout groupe armé "illégalement" en territoire ukrainien.

