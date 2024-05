Des membres du collectif "Le Revers de la Médaille" se sont réunis devant les bureaux du ministère de l'Intérieur et ont réclamé une réunion avec Gérald Darmanin, concernant les droits des migrants et d'autres personnes vivant dans la rue à Paris à l'approche des JO

Les manifestants se sont dits préoccupés par l'impact des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'ont fait savoir mercredi soir devant les bureaux du ministère de l'Intérieur dans le 20e arrondissement de la capitale.

Ils ont allumé des fumigènes et ont projeté le message - "Jeux de l'exclusion" - sur la façade du ministère.

Ce collectif regroupe plus de 80 associations qui œuvrent au quotidien auprès de sans-abris, de migrants, et de tous ceux qui généralement vivent dans la rue.

Plus de 70 organisations non gouvernementales ont publié une lettre lundi destinée aux autorités régionales de Paris, au comité d'organisation des Jeux olympiques et aux sponsors olympiques, mettant en garde contre le risque de "nettoyage social" des plus marginalisés de la société dans les rues de Paris et de ses proches banlieues avant les Jeux.