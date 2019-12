Des centaines de Père Noël envahissent Glasgow

Plus de No Comment

La course des Père Noël de Glasgow a réuni des centaines de participants ce week-end. Organisée par le conseil municipal de Glasgow, elle permet d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance. Depuis sa création en 2006, la course a récolté plus de 450.000 dollars pour diverses œuvres caritatives.

