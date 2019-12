Juliette Binoche doublement récompensée aux EFA

Plus de No Comment

Et comme le veut la tradition sur un tapis rouge, de belles robes étaient légion pour donner encore plus d'éclat à cette 32e édition des European Film Awards.

Pedro Almodóvar, véritable icône du cinéma espagnol... Ladj Ly et Nora Findschied, deux nouveaux venus pour des premiers films très remarqués, Les Misérables et System Crasher, étaient également présents.

Deux Life Time Achievments ont été décernés à l'actrice française Juliette Binoche pour l'ensemble de sa carrière, qui dépasse largement les frontières de l'Europe, et au cinéaste allemand Werner Herzog qui a réalisé, entre autres, Aguirre et Fitzcarraldo.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.