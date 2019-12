L'Île Blanche :"Pas d'espoir de retrouver des survivants", selon la police néo-zélandaise

Environ 10 000 touristes se rende chaque année sur l’île blanche. Le volcan a connu de fréquentes éruptions au cours des 50 dernières années, la plus récente remonte à 2016. Cette année-là, un conteneur de plus de 2 tonnes avait été transporté par avion sur l'île afin de servir d'abri en cas d'éruption.

De nombreuses victimes seraient australiennes. Elles effectuaient une croisière à bord du navire Ovation of the Seas .

" À cause de l'air, de l'eau, il faisait chaud, tout le monde a été brûlé. Certains très gravement et d’autres un peu moins. Je ne sais pas s'ils ont réussi à sauver tout le monde, nous espérons que oui. Nous sommes restés là un moment, le volcan était encore actif, mais l'éruption avait déjà eu lieu ", dit une touriste brésilienne. Elle venait de quitter l'île en bateau lorsque l'éruption s'est produite et l'a filmée.

