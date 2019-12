C'est l'effroi et l'incompréhension en Nouvelle-Zélande . Un groupe de gens s'est laissé surprendre ce lundi par le réveil d' un volcan, sur la petite île de White Island , son éruption soudaine a causé la mort d'au moins 5 personnes, et en a blessé 18 autres , dont certaines sont gravement brûlées.Aucun habitant ne vit pourtant sur cet îlot perdu au milieu de l'océan du Pacifique Sud , mais les victimes sont des touristes qui se promenaient autour du volcan, certains près de son cratère.

