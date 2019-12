La Mothe-Chandeniers, un château sauvé par le crowd funding

Ce n'est pas le château de la Belle au Bois dormant, mais presque. Le château de la Mothe-Chandeniers a accueilli ce samedi le Noël de ses co-propriétaires, tout un groupe de particuliers qui via une campagne de financement participatif ont racheté il y a deux ans ce patrimoine unique, afin de le sauver de la ruine totale.

Situé dans la Vienne, dans l'ouest de la France, construit au XIIIe siècle, le château , unique en son genre, a brûlé dans les années 30. Une start-up française l'a racheté en 2017 grâce à l'aide de 25.000 donateurs.

Alice est l'une des heureuses propriétaires du château : "Mon chéri m'a offert une jolie part de château pour mon anniversaire, et puis on est venu le découvrir la première fois lors d'un chantier, on a trouvé une aventure humaine super sympa, on avait rencontré plein de gens... Et puis il y a ce beau château qui est là. Il faut profiter du monde, et je trouve que c'est extraordinaire".

L'objectif à présent n'est pas de restaurer entièrement le château - les travaux seraient bien trop importants - mais plutôt éviter qu'il ne s'écroule, en faire un lieu de visite et de promenade, en bref lui redonner un peu de l'éclat qu'il a eu dans le passé.